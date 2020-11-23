Джеко вылечился от коронавируса

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко сообщил, что вылечился от коронавируса.

Босниец заболел в начале ноября и пропустил матчи против «Дженоа» (3:1) и «Пармы» (3:0). Кроме того, он не сыграл в ноябрьских встречах Лиги наций.

- Наконец-то отрицательный тест! Теперь мне не терпится к тренировкам со своими товарищами по команде, чтобы помочь им продолжать выступать так же хорошо. Вперед, «Рома», — написал игрок в твиттере.