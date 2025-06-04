Джеко в среду подпишет контракт с «Комо»

Нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко достиг соглашения по контракту с «Комо». Как сообщает турецкая газета Sozca, 39-летний босниец в среду подпишет договор с итальянской командой.

Джеко ненадолго покинет лагерь национальной сборной и отправится в Италию, чтобы подписать годичный контракт.

Ранее Джеко объявил об уходе из «Фенербахче», за который выступал два года. В сезоне-2024/25 он забил 21 гол и сделал 8 голевых передач в 53 матчах во всех турнирах.