Джеко: «Рад поработать с Индзаги в «Интере», он показал свои навыки с «Лацио»

Форвард «Интера» Эдин Джеко прокомментировал свой переход из «Ромы».

«Здорово перейти в эту команду. Для меня это отличная возможность, и я хочу поблагодарить тренера и руководство за веру в меня и мою способность решать исход матчей. «Интер» — большой клуб, чемпион Италии, и я понял, что он из себя представляет, за шесть лет в Италии. Теперь я смогу и сам за него поиграть, меня это радует.

Я говорил с Индзаги, и мы посмеялись. Он сказал: «Наконец-то мы не соперники по римскому дерби!» Мы много раз выступали друг против друга, и я рад поработать с ним, потому что он показал свои навыки в «Лацио», — сказал Джеко клубному ТВ.

35-летний босниец подписал контракт на два года. По информации итальянских СМИ, сумма сделки составила 15 миллионов евро. Джеко уже успел принять участие в составе «Интера» в товарищеском матче против киевского «Динамо» и отметился голом.

В прошлом сезоне Джеко провел 38 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 5 результативных передач.