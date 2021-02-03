Джеко покинет «Рому» летом

Форвард «Ромы» Эдин Джеко уйдет из команды летом по окончании текущего сезона, сообщает 3 февраля Corriere dello Sport.

По данным источника, босниец и главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека решили заключить временное перемирие. Из-за конфликта между ними форвард ранее был выведен из состава команды. 2 февраля он вернулся к тренировкам с одноклубниками.

При этом владельцы «Ромы» планируют продолжить сотрудничество с Фонсекой, несмотря на новость о переговорах с Массимилиано Аллегри. 34-летний Эдин Джеко в текущем сезоне провел 20 матчей за «Рому» и забил восемь мячей при двух голевых передачах.