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Джеко покинет «Рому» летом

18:09
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Форвард «Ромы» Эдин Джеко уйдет из команды летом по окончании текущего сезона, сообщает 3 февраля Corriere dello Sport.

По данным источника, босниец и главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека решили заключить временное перемирие. Из-за конфликта между ними форвард ранее был выведен из состава команды. 2 февраля он вернулся к тренировкам с одноклубниками.

При этом владельцы «Ромы» планируют продолжить сотрудничество с Фонсекой, несмотря на новость о переговорах с Массимилиано Аллегри. 34-летний Эдин Джеко в текущем сезоне провел 20 матчей за «Рому» и забил восемь мячей при двух голевых передачах.

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