Джеко покинет "Рому" и перейдет в другой итальянский клуб

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко перейдет в другой итальянский клуб. Об этом сообщил главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки.

- Я разговаривал с Джеко и Пьяничем. Последний останется в Ювентусе, а Джеко сказал, что, вероятно, он перейдет в другой итальянский клуб, - цитирует Просинечки Football Italia.

Ранее сообщалсоь, что Джеко согласовал с "Интером" трехлетний контракт. В минувшем сезоне 33-летний босниец провел 40 матчей за "Рому", забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.