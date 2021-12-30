Джеко отстранен от тренировок с «Интером» из-за подозрения на коронавирус
17:24
Нападающий «Интера» Эдин Джеко отстранен из-за подозрения на коронавирус, сообщает Gazzetta dello Sport.
По информации источника, врачи зафиксировали у 35-летнего боснийца симптомы простуды и отправили футболиста домой. Сообщается, что при этом все игроки «Интера», прибывшие на базу команды, уже сдали тесты на коронавирус и ожидают результатов.
В сезоне-2021/22 Джеко провел 24 матча за «Интер», на его счету 11 голов и 5 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/30-12-2021/inter-dzeko-raffreddato-torna-casa-attesa-tamponi-430687346337.shtml?cmpid=shortener_d85434eaoK
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