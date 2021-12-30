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Джеко отстранен от тренировок с «Интером» из-за подозрения на коронавирус

17:24
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко отстранен из-за подозрения на коронавирус, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, врачи зафиксировали у 35-летнего боснийца симптомы простуды и отправили футболиста домой. Сообщается, что при этом все игроки «Интера», прибывшие на базу команды, уже сдали тесты на коронавирус и ожидают результатов.

В сезоне-2021/22 Джеко провел 24 матча за «Интер», на его счету 11 голов и 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/30-12-2021/inter-dzeko-raffreddato-torna-casa-attesa-tamponi-430687346337.shtml?cmpid=shortener_d85434eaoK

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Иван Торопцев все материалы автора

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