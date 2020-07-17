Джеко может уйти из «Ромы», клуб не может платить игроку зарплату в полном объеме

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может сменить клуб по окончании сезона, сообщает Goal.com со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, римляне не могут позволить себе выплачивать зарплату 34-летнему боснийцу в полном размере в связи с тем, что команда не смогла попасть в Лигу чемпионов. Сообщается, что к форварду проявляют интерес «Ювентус» и «Интер».

В сезоне-2019/20 Джеко провел за «Рому» 39 матчей, на его счету 18 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость боснийца в 11 миллионов евро.