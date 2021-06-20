Джеко может перейти в «Милан» или «Ювентус»

Нападающий Эдин Джеко намерен остаться в серии А. На игрока претендуют «Милан» и «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт 35-летнего боснийца с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2022 года. Однако римский клуб готов расторгнуть договор с футболистом, который зарабатывает 7,5 миллиона евро за сезон, и отпустить его в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Джеко провел 38 матчей, забил 13 мячей и отдал 4 голевых передачи.