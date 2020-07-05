Форвард «Ромы» Эдин Джеко может покинуть команду, сообщает Tuttosport. В его приобретении заинтересован главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри, который всегда был поклонником игры боснийца. Предполагается, что он заменит Гонсало Игуаина.

«Рома» будет согласна на этот шаг, так как хочет разгрузить зарплатную ведомость. Эта мера связана с финансовыми последствиями коронавирусной паузы.

Нынешний договор 34-летнего боснийца рассчитан до 2022 года. Ранее сообщалось, что Джеко готов переподписать с «Ромой» контракт до 2023-го, при этом его зарплата снизится с 7,5 миллионов евро до 6 миллионов.

В текущем сезоне Джеко провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 9 результативных передач.