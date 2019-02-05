Джанпьеро Гасперини: "Аталанта" заслуживает место в верху турнирной таблицы"

Главный тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини считает заслуженными текущие успехи своей команды.

- Победа над "Ювентусом" была великой, отличающейся ото всех остальных, - цитирует тренера Football Italia. - В том матче мы сделали упор на физику и оборону, что сделало его трудным для нас. "Аталанта" имеет несколько тактических рисунков: при необходимости, она может сыграть как от обороны, так и в атаку. Мы сильно провели матчи против топ-клубов, поэтому заслуживаем место здесь, в верху таблицы. Наш текущий результат демонстрирует нашу зрелость и то, что мы готовы к тому, чтобы быть в первых рядах. Позади нас много команд, даже такие, как "Торино" и "Парма", и это вселяет в нас уверенность.

На данный момент "Аталанта" занимает шестое место в турнирной таблице серии А, набрав 35 очков в 22 матчах. Также команда из Бергамо пробилась в полуфинал Кубка Италии, обыграв на стадии 1/4 финала "Ювентус" со счетом 3:0.

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