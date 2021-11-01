Защитник «Ромы» Джанлука Манчини после поражения от «Милана» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата Италии раскритиковал судейство во встрече.

«Мы согласны с гневом тренера. Пенальти точно не было. Судье нужно было смотреть момент на VAR, но он все равно принял это решение. Защитникам нельзя играть агрессивно, мы должны прыгать, заложив руки за спину, это не футбол. В концовке был явный пенальти, когда Кьяер ударил Пеллегрини по голени. А судья подошел и сказал быть осторожными с нарушениями. Я не хочу показывать неуважение к кому-либо, но, честно говоря, это похоже на шутку», — цитирует Манчини DAZN.

«Милан» набрал 31 очко и занимает второе место. Столько же у лидирующего «Наполи». У «Ромы» 19 очков и пятая позиция.