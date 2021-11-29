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Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим голкипером 2021 года по версии IFFHS

13:47
Джанлуиджи Доннарумма. Фото ФК "ПСЖ"
Джанлуиджи Доннарумма. Фото ФК &quot;ПСЖ&quot;
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Голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма назван лучшим вратарем 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на официальном сайте организации.

Футболист занял первое место в голосовании, набрав 170 очков. Вторым стал вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, набравший 75 очков. Третье место занял голкипер «Челси» и сборной Сенегала Эдуард Менди, на счету которого 40 очков.

Этим летом Доннарумма в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы и был признан лучшим игроком турнира.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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