Джанлуиджи Доннарумма: «Цвета «Милана» многое для меня значат. Трансферные слухи не волнуют»

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал слухи о том, что он может покинуть команду в ближайшее время.

— Я всегда был фанатом «Милана», клубные цвета многое для меня значат, — цитирует Goal.com Доннарумму. — Не могу не выкладываться на все сто процентов ради этой команды. Трансферные слухи меня не волнуют.

В сезоне-2019/20 Доннарумма провел за «Милан» 26 матчей (10 — «на ноль») и пропустил 33 мяча.