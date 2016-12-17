Джанлуиджи Буффон: "Злюсь, когда слышу плохие слова про Балотелли"

Голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон вступился за партнера по национальной команде форварда "Ниццы" Марио Балотелли, назвав его хорошим человеком. Также вратарь надеется, что сможет сыграть на чемпионате мира-2018 в России с полузащитником Марко Верратти, которого считает самым талантливым игроком Италии.

– Я встречал не так много хороших людей, как Марио, – цитирует L'Equipe Буффона. – Поэтому я злюсь, когда слышу плохие слова про Балотелли. Он парень с золотым сердцем: щедрый, молодой, все его любят. Ему всего 26 лет, и он сможет играть еще лет десять.

Что касается Верратти, то он невероятный талант. Он начал свой сезон в "ПСЖ" неуверенно из-за травмы, которая стала причиной пропуска чемпионат Европы-2016. Но сейчас он уже возвращается к своему уровню. Он не играет в каждом матче сборной только потому, что там есть Даниэле Де Росси.

Он станет лидером и капитаном национальной команды в будущем. Я уверен в этом. Надеюсь, что проведу свой последний чемпионат мира вместе с ним.