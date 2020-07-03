Джанлуиджи Буффон: «Я сейчас заново переживаю молодость, в этом мой секрет»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, почему еще не завершил карьеру, несмотря на возраст.

— Во мне все еще горит огонь, — цитирует Football Italia Буффона. — Я продолжаю играть, потому что отлично себя чувствую и уверен, что способен навязывать конкуренцию и развиваться дальше. До этого я 15 лет оставлял веселье за бортом, а теперь, будучи старичком, я словно заново переживаю молодость. В этом мой секрет. Последние 12 лет карьеры я мало наслаждался победами и сильно расстраивался после поражений. Это нормально, когда ты привыкаешь выигрывать. В этом плане победы мало влияют, а разочарование от поражений остается. Мне нужно постараться смириться с этим, иначе я рискую никогда не уйти из футбола.

Ранее 42-летний Буффон подписал с «Ювентусом» новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2020/21.