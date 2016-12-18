02:02 | ФУТБОЛ — Италия

Джанлуиджи Буффон: "В "Ювентусе" что-то изменилось после поражения от "Дженоа"

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Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после победы над "Ромой" (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Италии отметил важность достигнутого результата. По его словам, на рождественский перерыв команда уйдет в отличном настроении.

– Не стоит переоценивать значимости этой победы, ведь до конца еще очень долго, – цитирует Буффона Sky Sport Italia. – Однак победы над "Ромой" придаст нам уверенности, ведь отрыв увеличился. На рождественский перерыв уходим с отличными показателями.

Обе команды сыграли отлично. "Рома" показала себя, а Щенсны сделал два или три великолепных сейва. В концовке было непросто удержать счет. Мне кажется, что что-то в нас изменилось после поражения от "Дженоа". Сегодня мы победили лишь потому, что тогда проиграли.

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