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Джанлуиджи Буффон: «Без работы ничего не добьешься»

03:40
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после победы над «Дженоа» в 10-м туре чемпионата Италии (2:1) отметил важность работы. Туринцы вырвали победу, забив гол на 95-й минуте.

«Ничто не начинается без амбиций. Без работы ты ничего не добьешься. Приз вам не дадут. Вы должны побеждать», — написал Буффон в Twitter.

Ювентус — Дженоа

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