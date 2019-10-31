Джанлуиджи Буффон: «Без работы ничего не добьешься»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после победы над «Дженоа» в 10-м туре чемпионата Италии (2:1) отметил важность работы. Туринцы вырвали победу, забив гол на 95-й минуте.

«Ничто не начинается без амбиций. Без работы ты ничего не добьешься. Приз вам не дадут. Вы должны побеждать», — написал Буффон в Twitter.

Senza ambizione non si inizia nulla. Senza lavoro non si finisce nulla. Il premio non ti verr? regalato. Devi conquistarlo. pic.twitter.com/uRfW1nCP63 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) October 30, 2019

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