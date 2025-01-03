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Джанашия посоветовал Кварацхелии перейти в клуб из Испании

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия оценил игру форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии, а также высказался о его карьерных перспективах.

«Хвича есть Хвича, сегодня он — главный грузинский футболист. Но в стране есть другие хорошие игроки. Один футболист не может вытащить команду, но он лидер сборной Грузии и «Наполи». Жду, что он будет играть все лучше и лучше. В 2025 году ему надо сменить команду и перейти в испанский клуб. Только туда ему надо идти. Испанский чемпионат — это его стихия», — сказал Джанашия Metaratings.ru.

В 17 матчах текущего сезона Серии А Хвича Кварацхелия забил пять голов и отдал три голевые передачи. В 34 встречах прошлого сезона он забил 11 голов и отдал шесть ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость грузинского футболиста в 85 миллионов евро. Его контракт с неаполитанцами истекает летом 2027 года.

Источник: Metaratings
Заза Джанашия
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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 Наполи 18 13 2 3 27-12 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
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7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 18 7 3 8 23-28 24
10
 Рома 18 5 5 8 24-24 20
11
 Торино 18 5 5 8 19-24 20
12
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 Эмполи 18 4 7 7 17-21 19
14
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