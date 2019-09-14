Джан Пьеро Гасперини: «Отставка из «Интера» в 2011 году была ошибкой клуба, а не моей»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, почему остался с клубом после выхода в Лигу чемпионов. Клуб из Бергамо финишировал на третьем месте и пробился в групповой турнир главного еврокубка.

— Выход в Лигу чемпионов с провинциальным клубом дает больше удовольствия, — цитирует Corriere dello Sport Гасперини. — Мы набрали на 1 очко больше «Милана» и финишировали вровень с «Интером».

Возможно, у нас не самый сильный состав, но мы показывали лучшую игру. Мы отстали только от «Ювентуса» и «Наполи» плюс вышли в финал Кубка Италии.

Также Гасперини вспомнил свое увольнение из «Интера» в 2011 году

— На тот момент у «Интера» были проблемы, и они продолжились даже после моего увольнения, — сказал специалист. — Я стал сильнее после этого опыта. Они мне дали больше мотивации доказать, что они ошиблись в отношении меня. Это была ошибка «Интера», а не моя.