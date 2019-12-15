Джан Пьеро Гасперини: «Мы потеряли очень много очков в этом сезоне»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (1:2).

— Мы создавали шансы и теряли слишком много моментов, особенно в первом тайме, — цитирует Гасперини DAZN. — Жаль, мы внесли свой вклад в это поражение, а также дали создать моменты «Болонье».

— Когда эта ситуация повторяется, это означает, что что-то не так. Мы потеряли очень много очков в этом сезоне. Мы не должны были проиграть сегодня.

«Аталанта» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице.