Джан Пьеро Гасперини: «Мы потеряли очень много очков в этом сезоне»
19:43
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (1:2).
— Мы создавали шансы и теряли слишком много моментов, особенно в первом тайме, — цитирует Гасперини DAZN. — Жаль, мы внесли свой вклад в это поражение, а также дали создать моменты «Болонье».
— Когда эта ситуация повторяется, это означает, что что-то не так. Мы потеряли очень много очков в этом сезоне. Мы не должны были проиграть сегодня.
«Аталанта» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице.
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