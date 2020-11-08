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Джан Пьеро Гасперини: «Миранчук — не приоритет, у «Аталанты» проблемы в обороне и центре поля»

12:38
Алексей Миранчук. Фото ФК "Аталанта"
Алексей Миранчук. Фото ФК "Аталанта"
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини — о российском полузащитнике команды, Алексее Миранчуке.

— Миранчук выздоровел, здоров физически, тренируется, — приводит Sky Italia слова Гасперини. — Сейчас у нас проблемы в центре поля, обороне и на флангах, так что на данный момент он — не приоритет.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» летом 2020 года. 25-летний россиянин провел за итальянскую команду 10 минут, выйдя на замену в матче групповой стадии Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» и отличившись забитым мячом. После этого хавбек ни разу не выходил на поле.

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