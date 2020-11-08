Джан Пьеро Гасперини: «Миранчук — не приоритет, у «Аталанты» проблемы в обороне и центре поля»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини — о российском полузащитнике команды, Алексее Миранчуке.
— Миранчук выздоровел, здоров физически, тренируется, — приводит Sky Italia слова Гасперини. — Сейчас у нас проблемы в центре поля, обороне и на флангах, так что на данный момент он — не приоритет.
Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» летом 2020 года. 25-летний россиянин провел за итальянскую команду 10 минут, выйдя на замену в матче групповой стадии Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» и отличившись забитым мячом. После этого хавбек ни разу не выходил на поле.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.