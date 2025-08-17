Гасперини — о возможном трансфере Коне: «Его уход стал бы большой потерей для нас»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал возможный переход полузащитника Ману Коне в «Интер».

«Посмотрим, что произойдет в ближайшие пятнадцать дней. Коне — игрок высшего уровня. Его уход стал бы большой потерей для нас. Нам нужно посмотреть, что мы можем сделать. Вы все знаете, что финансовый фэйр-плей является для нас проблемой. Мы бездействовали на рынке более двадцати дней. И я этим недоволен.

Посмотрим, сможем ли мы чего-нибудь добиться, не теряя игроков. Я ясно дал понять, что нужно сделать. И клуб был предельно откровенен со мной. Мы надеемся, что сможем добиться того, к чему стремимся», — сказал 67-летний итальянский тренер на пресс-конференции.

24-летний французский полузащитник Ману Коне играет за «Рому» с августа 2024 года. В сезоне-2024/25 он в 46 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.