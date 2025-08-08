Гасперини: «Месяц работы — это уже много, и, оглядываясь назад, я чувствую, что мы сделали очень многое»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал месяц работы в клубе.

«Месяц работы — это уже много, и, оглядываясь назад, я чувствую, что мы сделали очень многое. Если я буду смотреть вперед, то нам предстоит сделать гораздо больше, намного больше. Наша цель — завоевать доверие, прежде всего в глазах наших болельщиков, в надежде, что они останутся довольны. Мы надеемся, что это займет как можно меньше времени, но мы амбициозный клуб, и я надеюсь доказать, что мы на правильном пути.

Мы должны посмотреть на то, чего «Рома» достигла на данный момент на трансферном рынке, с большим количеством новичков, всем им 21-23 года, у некоторых из них уже есть опыт. Владельцы клуба обратились ко мне, чтобы я работал в этом направлении», — цитирует 67-летнего итальянца Sky Sport Italia.

23 августа в 1-м туре серии А в сезоне-2025/26 «Рома» примет «Болонью».