Гасперини: «В футболе не часто случаются такие долгие отношения, как между мной и «Аталантой»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что доволен временем, которое он провел во главе клуба из Бергамо.
«Я живу настоящим. Настоящее — это этот розыгрыш чемпионата и те девять игр, что остались до его завершения. В футболе не часто случаются такие долгие отношения, как между мной и «Аталантой». Для меня это было прекрасно, это был замечательный отрезок жизни.
Во всех историях есть начало и конец. Вы знаете начало, а конец — почти никогда. Однако в промежутке было невероятное путешествие, увенчавшееся победой в Лиге Европы», — цитирует тренера журналист Джанлука ди Марцио.
Соглашение 67-летнего специалиста с клубом из Бергамо рассчитано до лета 2026 года. Ранее Гасперини не исключил, что может покинуть «Аталанту» уже в конце этого сезона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
2
|Рома
|5
|4
|0
|1
|5-1
|12
|
3
|Наполи
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|
4
|Ювентус
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
5
|Интер
|5
|3
|0
|2
|13-7
|9
|
6
|Кремонезе
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|
7
|Аталанта
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
8
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|
9
|Комо
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|
10
|Лацио
|6
|2
|1
|3
|10-7
|7
|
11
|Болонья
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Кальяри
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
13
|Удинезе
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|
14
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
15
|Парма
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
16
|Торино
|6
|1
|2
|3
|5-13
|5
|
17
|Фиорентина
|5
|0
|3
|2
|3-6
|3
|
18
|Верона
|6
|0
|3
|3
|2-9
|3
|
19
|Пиза
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
20
|Дженоа
|5
|0
|2
|3
|2-7
|2
|3.10
|21:45
|
Верона – Сассуоло
|0 : 1
|4.10
|16:00
|
Лацио – Торино
|3 : 3
|4.10
|16:00
|
Парма – Лечче
|0 : 1
|4.10
|19:00
|
Интер – Кремонезе
|- : -
|4.10
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
|5.10
|13:30
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|5.10
|16:00
|
Болонья – Пиза
|- : -
|5.10
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|5.10
|19:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|5.10
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Маттео Канчельери
Лацио
|3
|
|
Николас Пас
Комо
|3
|П
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|3
|
|
Никола Крстович
Аталанта
|3
|
|
Николас Пас
Комо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|4
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1