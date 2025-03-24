Гасперини: «В футболе не часто случаются такие долгие отношения, как между мной и «Аталантой»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что доволен временем, которое он провел во главе клуба из Бергамо.

«Я живу настоящим. Настоящее — это этот розыгрыш чемпионата и те девять игр, что остались до его завершения. В футболе не часто случаются такие долгие отношения, как между мной и «Аталантой». Для меня это было прекрасно, это был замечательный отрезок жизни.

Во всех историях есть начало и конец. Вы знаете начало, а конец — почти никогда. Однако в промежутке было невероятное путешествие, увенчавшееся победой в Лиге Европы», — цитирует тренера журналист Джанлука ди Марцио.

Соглашение 67-летнего специалиста с клубом из Бергамо рассчитано до лета 2026 года. Ранее Гасперини не исключил, что может покинуть «Аталанту» уже в конце этого сезона.