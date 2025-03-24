Футбол
24 марта, 18:35

Гасперини: «В футболе не часто случаются такие долгие отношения, как между мной и «Аталантой»

Руслан Минаев

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что доволен временем, которое он провел во главе клуба из Бергамо.

«Я живу настоящим. Настоящее — это этот розыгрыш чемпионата и те девять игр, что остались до его завершения. В футболе не часто случаются такие долгие отношения, как между мной и «Аталантой». Для меня это было прекрасно, это был замечательный отрезок жизни.

Во всех историях есть начало и конец. Вы знаете начало, а конец — почти никогда. Однако в промежутке было невероятное путешествие, увенчавшееся победой в Лиге Европы», — цитирует тренера журналист Джанлука ди Марцио.

Соглашение 67-летнего специалиста с клубом из Бергамо рассчитано до лета 2026 года. Ранее Гасперини не исключил, что может покинуть «Аталанту» уже в конце этого сезона.

ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» объявил об увольнении главного тренера Тьягу Мотты

Индзаги — об отставке Мотты: «Он быстро вернется к работе, потому что он очень хорош»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 5 4 0 1 9-3 12
2
 Рома 5 4 0 1 5-1 12
3
 Наполи 5 4 0 1 10-5 12
4
 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
5
 Интер 5 3 0 2 13-7 9
6
 Кремонезе 5 2 3 0 6-4 9
7
 Аталанта 5 2 3 0 10-4 9
8
 Сассуоло 6 3 0 3 8-8 9
9
 Комо 5 2 2 1 6-4 8
10
 Лацио 6 2 1 3 10-7 7
11
 Болонья 5 2 1 2 5-5 7
12
 Кальяри 5 2 1 2 5-5 7
13
 Удинезе 5 2 1 2 5-8 7
14
 Лечче 6 1 2 3 5-10 5
15
 Парма 6 1 2 3 3-7 5
16
 Торино 6 1 2 3 5-13 5
17
 Фиорентина 5 0 3 2 3-6 3
18
 Верона 6 0 3 3 2-9 3
19
 Пиза 5 0 2 3 3-6 2
20
 Дженоа 5 0 2 3 2-7 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 21:45
Верона – Сассуоло
 0 : 1
4.10 16:00
Лацио – Торино
 3 : 3
4.10 16:00
Парма – Лечче
 0 : 1
4.10 19:00
Интер – Кремонезе
 - : -
4.10 21:45
Аталанта – Комо
 - : -
5.10 13:30
Удинезе – Кальяри
 - : -
5.10 16:00
Болонья – Пиза
 - : -
5.10 16:00
Фиорентина – Рома
 - : -
5.10 19:00
Наполи – Дженоа
 - : -
5.10 21:45
Ювентус – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
Маттео Канчельери

Маттео Канчельери

Лацио

 3
Николас Пас

Николас Пас

Комо

 3
П
Кенан Йылдыз

Кенан Йылдыз

Ювентус

 3
Никола Крстович

Никола Крстович

Аталанта

 3
Николас Пас

Николас Пас

Комо

 3
И К Ж
Хакобо Рамон

Хакобо Рамон

Комо

 4 1 2
Реда Белаян

Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян

Первис Эступиньян

Милан

 5 1 1
Вся статистика

