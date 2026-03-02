Гасперини — о ничьей с «Ювентусом»: «Рома» могла сыграть лучше в добавленное время»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини объяснил ошибки команды в концовке матча с «Ювентусом» (3:3) в 27-м туре Серии А.

«Дело не только в голе на последних минутах, первый мяч тоже пришел после штрафного с дальней дистанции. А в случае с голом Гатти [на 93-й минуте] мы действовали немного пассивно. Мы видим, что в нашей лиге много таких ситуаций в последние минуты матчей, даже в добавленное время. Все набирают много очков в последние минуты, и мы, конечно, могли бы сыграть лучше, но были статичны в этом эпизоде», — цитирует Гасперини DAZN.

«Рома» в 27 матчах набрала 51 очко и занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии. У «Ювентуса» (47 очков после 27 встреч) шестое место.

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