Джан Пьеро Гасперини: «Кажется, «Аталанта» больше не нуждается в тренере»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями после матча «Лацио» (3:2) в 27-м туре чемпионата Италии. Из-за дисквалификации он смотрел игру с трибун.

«Невесело смотреть матч с трибун, потому что ты не можешь сделать ничего, даже дать совет своим игрокам, — цитирует тренера Football Italia. — Это было непросто, но в то же время я очень доволен, потому что сложилось впечатление, что этой команде больше не нужен тренер. Они точно знают, что делать. Им достаточно слова или жеста, чтобы сделать то, что нужно. У этой «Аталанты» есть зрелость и непоколебимая уверенность в своих силах даже в самых сложных ситуациях, как сегодня вечером. Отыграться с 0:2 в матче с такой командой, как «Лацио», постоянно сохраняя уверенность, что мы перевернем ход матча — немногие команды способны на это»

«Аталанта» занимает четвертое место в чемпионате Италии, имея в активе 54 очка в 27 матчах.