Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (1:0).

— Нам не хватало энергии и проницательности, поскольку мы создали так много шансов и не должны были так страдать до финального свистка, -приводит слова Гасперини Football Italia. — Мы не воспользовались преимуществом, и я почувствовал небольшую моральную усталость даже больше, чем физическую. Мы были медлительны и неточны, но все же смогли добыть результат.

Наша цель — математически обеспечить место в зоне Лиги чемпионов и установить новый рекорд для клуба. Мы далеко от второго места, но мы, конечно, можем попробовать. Это заманчивая идея.