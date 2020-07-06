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Джан Пьеро Гасперини: «Цель «Аталанты» — обеспечить место в Лиге чемпионов и установить новый рекорд клуба»

6 июля 2020, 09:10
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (1:0).

— Нам не хватало энергии и проницательности, поскольку мы создали так много шансов и не должны были так страдать до финального свистка, -приводит слова Гасперини Football Italia. — Мы не воспользовались преимуществом, и я почувствовал небольшую моральную усталость даже больше, чем физическую. Мы были медлительны и неточны, но все же смогли добыть результат.

Наша цель — математически обеспечить место в зоне Лиги чемпионов и установить новый рекорд для клуба. Мы далеко от второго места, но мы, конечно, можем попробовать. Это заманчивая идея.

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