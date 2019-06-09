Джампаоло может возглавить "Милан"

Новым главным тренером "Милана" может стать Марко Джампаоло, который возглавляет сейчас "Сампдорию". Как сообщает Sky Italia, Джампаоло уже вернулся в Италию из отпуска, чтобы провести переговоры с президентом "Сампдории" Массимо Ферреро о расторжении контракта.

После этой процедуры он должен подписать договор с "Миланом" на два года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата специалиста составит 2 миллиона евро за сезон, по данным источника. У руля "Милана" он должен сменить Дженнаро Гаттузо. А в "Сампдорию" вместо него пригласят Стефано Пиоли или Эузебио Ди Франческо.