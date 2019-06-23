Джампаоло хочет, чтобы "Милан" играл в футбол прошлого

Главный тренер "Милана" Марко Джампаоло рассказал, какой футбол будет прививать команде.

– История "Милана" говорит нам, что этот клуб всегда находится в поисках красоты и эстетики. "Милан" обладает хорошей культурой футбола, способен достигать успеха благодаря интересной игре.

Я не настолько самодоволен, чтобы сравнивать нас с "Миланом" прошлого, но это должно быть конечной целью, – цитирует Джампаоло официальный сайт клуба. - Наша миссия и видение должны заключаться в том, чтобы показывать в интересный и привлекательный футбол и затем, через эту игру, побеждать в матчах,.

Марко Джампаоло пока не выиграл ни одного трофея на протяжении карьеры. В "Милане" он сменил Дженнаро Гаттузо.

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