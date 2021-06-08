Джака близок к переходу в «Рому»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака близок к тому, чтобы стать игроком «Ромы», сообщают британские СМИ. В частности, об этом написали Football London, Metro и Daily Mail.

По данным источников, переговоры находятся на продвинутой стадии. «Рома» уже согласовала с игроком четырехлетний контракт. Первоначальное предложение «Ромы» — 14 миллионов евро + бонусы. «Арсенал» хотел получить 25 миллионов.

В сезоне-2020/21 28-летний швейцарец провел 45 матчей за «Арсенал», на его счету один гол и две результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.