Дзенга объяснил проблемы «Милана» в этом сезоне

Бывший вратарь «Интера» и сборной Италии Дзенга объяснил, с чем связаны проблемы «Милана» в этом сезоне.

«Нет баланса между защитой и полузащитой. Игру такого «Милана» трудно прогнозировать, но неудачи в любом случае будут виной Фонсеки», — цитирует Дзенгу pianetamilan.it.

В первых двух турах серии А «Милан» не смог набрать очки. Команда, набрав 1 очко, занимает 16-е место в серии А.