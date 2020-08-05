Дзаппакоста попрощался с «Ромой». Футболист был в аренде в римском клубе

Защитник Давиде Дзаппакоста покидает «Рому». Его срок аренды в римском клубе закончился, и защитник возвращается в «Челси».

Ciao Roma! ?Sono stati mesi difficili, per tutti. Ringrazio la dirigenza, i miei compagni e tutte le persone che ho conosciuto. Un grazie particolare va allo staff medico, i fisioterapisti, e i ragazzi che mi hanno aiutato a recuperare dal mio brutto infortunio. GRAZIE ROMA? pic.twitter.com/ICiwHLfE9z — Davide Zappacosta (@DZappacosta) August 5, 2020

В нынешнем сезоне 28-летний итальянец успел провести только 9 матчей. Большую часть времени он восстанавливался после разрыва крестообразных связок.

Ранее появлялась информация, что «Рома» готова продлить срок аренды Дзаппакосты. Сам футболист также хотел бы остаться в римском клубе.