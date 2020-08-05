Дзаппакоста попрощался с «Ромой». Футболист был в аренде в римском клубе
10:18
Защитник Давиде Дзаппакоста покидает «Рому». Его срок аренды в римском клубе закончился, и защитник возвращается в «Челси».
В нынешнем сезоне 28-летний итальянец успел провести только 9 матчей. Большую часть времени он восстанавливался после разрыва крестообразных связок.
Ранее появлялась информация, что «Рома» готова продлить срок аренды Дзаппакосты. Сам футболист также хотел бы остаться в римском клубе.
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