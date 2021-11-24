Дзаппакоста получил травму лодыжки в матче с «Янг Бойз»
15:48
Защитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста получил травму в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (3:3), сообщает Football Italia.
29-летний итальянец был заменен в начале второго тайма. По информации источника, у футболиста травма лодыжки. Сроки восстановления не уточняются.
В сезоне-2021/22 Дзаппакоста провел 17 матчей за «Аталанту», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/zappacosta-carried-off-for-atalanta-with-ankle-injury/
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