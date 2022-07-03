Дзаньоло согласился перейти в «Ювентус»

«Ювентус» договорился о контракте с защитником «Ромы» Николо Дзаньоло. Футболист дал согласие на переход в туринский клуб, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, «Ювентусу» нужно будет заплатить за трансфер 50 миллионов евро. Так как «Рома» не отпустит защитника за меньшую сумму.