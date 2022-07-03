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Сегодня, 08:39

Дзаньоло согласился перейти в «Ювентус»

Виктория Кравченко
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«Ювентус» договорился о контракте с защитником «Ромы» Николо Дзаньоло. Футболист дал согласие на переход в туринский клуб, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, «Ювентусу» нужно будет заплатить за трансфер 50 миллионов евро. Так как «Рома» не отпустит защитника за меньшую сумму.

В прошедшем сезоне 22-летний итальянец забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года

ФК Рома
ФК Ювентус
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