Дзаньоло проходит медосмотр перед переходом в «Аталанту»
Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло близок к переходу в «Аталанту», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, 25-летний итальянец проходит медосмотр перед трансфером. Ожидается, что бергамаски арендуют игрока за 3,5 миллиона евро, а также клуб сможет выкупить полузащитника за16 миллионов евро.
В минувшем сезоне Дзаньоло провел за «Астон Виллу» 39 матчей, в которых забил 3 гола и заработал 12 желтых карточек.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|38
|29
|7
|2
|89-22
|94
|
2
|Милан
|38
|22
|9
|7
|76-49
|75
|
3
|Ювентус
|38
|19
|14
|5
|54-31
|71
|
4
|Аталанта
|38
|21
|6
|11
|72-42
|69
|
5
|Болонья
|38
|18
|14
|6
|54-32
|68
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|65-46
|63
|
7
|Лацио
|38
|18
|7
|13
|49-39
|61
|
8
|Фиорентина
|38
|17
|9
|12
|61-46
|60
|
9
|Торино
|38
|13
|14
|11
|36-36
|53
|
10
|Наполи
|38
|13
|14
|11
|55-48
|53
|
11
|Дженоа
|38
|12
|13
|13
|45-45
|49
|
12
|Монца
|38
|11
|12
|15
|39-51
|45
|
13
|Верона
|38
|9
|11
|18
|38-51
|38
|
14
|Лечче
|38
|8
|14
|16
|32-54
|38
|
15
|Удинезе
|38
|6
|19
|13
|37-53
|37
|
16
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42-68
|36
|
17
|Эмполи
|38
|9
|9
|20
|29-54
|36
|
18
|Фрозиноне
|38
|8
|11
|19
|44-69
|35
|
19
|Сассуоло
|38
|7
|9
|22
|43-75
|30
|
20
|Салернитана
|38
|2
|11
|25
|32-81
|17
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.05
|21:45
|
Кальяри – Фиорентина
|2 : 3
|24.05
|21:45
|
Дженоа – Болонья
|2 : 0
|25.05
|19:00
|
Ювентус – Монца
|2 : 0
|25.05
|21:45
|
Милан – Салернитана
|3 : 3
|26.05
|19:00
|
Аталанта – Торино
|3 : 0
|26.05
|19:00
|
Наполи – Лечче
|0 : 0
|26.05
|21:45
|
Эмполи – Рома
|2 : 1
|26.05
|21:45
|
Фрозиноне – Удинезе
|0 : 1
|26.05
|21:45
|
Лацио – Сассуоло
|1 : 1
|26.05
|21:45
|
Верона – Интер
|2 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|29
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|32
|1
|11
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