Дзаньоло проходит медосмотр перед переходом в «Аталанту»

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло близок к переходу в «Аталанту», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, 25-летний итальянец проходит медосмотр перед трансфером. Ожидается, что бергамаски арендуют игрока за 3,5 миллиона евро, а также клуб сможет выкупить полузащитника за16 миллионов евро.

В минувшем сезоне Дзаньоло провел за «Астон Виллу» 39 матчей, в которых забил 3 гола и заработал 12 желтых карточек.