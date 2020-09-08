Дзаньоло, порвавший крестообразные связки во второй раз за год, поблагодарил фанатов за поддержку

Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Николо Дзаньоло, заработавший разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче Лиги наций против Голландии (1:0) обратился к болельщикам.

— Всем, кто спрашивает, как мое самочувствие: сегодня утром я сделал МРТ, у меня выявили разрыв передней крестообразной связки левого колена, — написал у себя в Instagram Дзаньоло. — Спасибо всем болельщикам «Ромы» за поддержку. Скоро вернусь!

В январе 2019 года в матче 19-го тура серии А прошедшего сезона против «Ювентуса» (1:2) Дзаньоло также получил разрыв крестообразных связок левого колена, из-за чего пропустил почти полгода.

В прошлом сезоне серии А 21-летний итальянец провел 26 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.