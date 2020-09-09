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Дзаньоло отложил операцию на колене

11:15
Николо Дзаньоло. Фото Instagram.
Николо Дзаньоло. Фото Instagram.
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Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Николо Дзаньоло на некоторое время отложил операцию на колене, сообщает La Gazzetta dello Sport.

У футболиста был диагностирован разрыв крестообразных связок. Ожидалось, что на этой неделе Дзаньоло будет сделана операция в Риме.

Однако футболист хочет получить дополнительное заключение врачей. Он может отправиться в США для консультации в клинике в Питтсбурге, где делал операцию Златан Ибрагимович в 2017 году.

В январе 2019 года в матче 19-го тура серии А прошедшего сезона против «Ювентуса» (1:2) Дзаньоло также получил разрыв крестообразных связок левого колена, из-за чего пропустил почти полгода.

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