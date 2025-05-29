Дзаньоло опроверг обвинения в агрессии в адрес игроков молодежки «Ромы»

Полузащитник «Фиорентины» Николо Дзаньоло заявил, что не проявлял агрессию в сторону футболистов «Ромы» после полуфинала молодежной лиги Италии.

«Я пошел в раздевалку, чтобы поздравить игроков «Фиорентины» и поприветствовать футболистов моей бывшей команды, без какой-либо злобы или обиды, и не ожидал получить их ответ.

К сожалению, когда я вошел в раздевалку, я столкнулся с враждебным и немотивированным приемом. Повторяю, что с моей стороны не было никакого физического агрессивного поведения», — цитирует Дзаньоло La Gazzetta Dello Sport.

Ранее в «Роме» заявили, что Дзаньоло помочился в раздевалке молодежной команды, провоцировал игроков, ударил Маттиа Альмавиву и сильно толкнул Марко Литти, у которого были проблемы с плечом.

Дзаньоло выступает за «Фиорентину» с февраля 2025 года на правах аренды из «Галатасарая». Полузащитник также играл за «Рому» с 2018 по 2023 год.