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29 мая 2025, 03:14

Дзаньоло опроверг обвинения в агрессии в адрес игроков молодежки «Ромы»

Полузащитник «Фиорентины» Николо Дзаньоло заявил, что не проявлял агрессию в сторону футболистов «Ромы» после полуфинала молодежной лиги Италии.

«Я пошел в раздевалку, чтобы поздравить игроков «Фиорентины» и поприветствовать футболистов моей бывшей команды, без какой-либо злобы или обиды, и не ожидал получить их ответ.

К сожалению, когда я вошел в раздевалку, я столкнулся с враждебным и немотивированным приемом. Повторяю, что с моей стороны не было никакого физического агрессивного поведения», — цитирует Дзаньоло La Gazzetta Dello Sport.

Ранее в «Роме» заявили, что Дзаньоло помочился в раздевалке молодежной команды, провоцировал игроков, ударил Маттиа Альмавиву и сильно толкнул Марко Литти, у которого были проблемы с плечом.

Дзаньоло выступает за «Фиорентину» с февраля 2025 года на правах аренды из «Галатасарая». Полузащитник также играл за «Рому» с 2018 по 2023 год.

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Николо Дзаньоло
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 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
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