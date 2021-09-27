Дзаньоло могут наказать за жест в адрес фанатов «Лацио»
17:23
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может быть подвергнут санкциям за провокационный жест в адрес фанатов «Лацио» в ответ на оскорбления, сообщает Calciomercato.
Дзаньоло взялся за пах и указал на болельщиков «Лацио». Жест 22-летнего футболиста был замечен официальными лицами, которые присутствовали на римском дерби в воскресенье.
Николо Дзаньоло может быть оштрафован, либо дисквалифицирован на одну или несколько матчей. Решение примет прокуратура Федерации футбола Италии.
Николо Дзаньоло в сезоне-2021/2022 провел за «Рому» семь матчей. В них хавбек отметился одним голом и одной результативной передачей.
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