Дзаньоло могут наказать за жест в адрес фанатов «Лацио»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может быть подвергнут санкциям за провокационный жест в адрес фанатов «Лацио» в ответ на оскорбления, сообщает Calciomercato.

Дзаньоло взялся за пах и указал на болельщиков «Лацио». Жест 22-летнего футболиста был замечен официальными лицами, которые присутствовали на римском дерби в воскресенье.

Николо Дзаньоло может быть оштрафован, либо дисквалифицирован на одну или несколько матчей. Решение примет прокуратура Федерации футбола Италии.

Николо Дзаньоло в сезоне-2021/2022 провел за «Рому» семь матчей. В них хавбек отметился одним голом и одной результативной передачей.