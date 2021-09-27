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Дзаньоло могут наказать за жест в адрес фанатов «Лацио»

17:23
Николо Дзаньоло. Фото Instagram
Николо Дзаньоло. Фото Instagram
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может быть подвергнут санкциям за провокационный жест в адрес фанатов «Лацио» в ответ на оскорбления, сообщает Calciomercato.

Дзаньоло взялся за пах и указал на болельщиков «Лацио». Жест 22-летнего футболиста был замечен официальными лицами, которые присутствовали на римском дерби в воскресенье.

Николо Дзаньоло может быть оштрафован, либо дисквалифицирован на одну или несколько матчей. Решение примет прокуратура Федерации футбола Италии.

Николо Дзаньоло в сезоне-2021/2022 провел за «Рому» семь матчей. В них хавбек отметился одним голом и одной результативной передачей.

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Иван Шитик все материалы автора

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