Дзаньоло из-за травмы рискует пропустить Евро-2020

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло пропустит около 5-6 месяцев из-за травмы крестообразной связки колена и мениска, сообщает Corriere dello Sport.

20-летний итальянец получил травму в матче 19-го тура серии А против «Ювентуса» (1:2).

— Естественно, Николо хочет быть на чемпионате Европы-2020, но если сроки его восстановления не позволят, он должен будет это принять, — приводит слова отца игрока Игоря Дзаньоло Corriere dello Sport. — Обычно восстановление занимает пять-шесть месяцев. Теперь он должен сосредоточиться на том, чтобы встать на ноги. Важно не торопиться с такими вещами.

В 23 матчах текущего сезона Дзаньоло забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».