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Дзаньоло готов перейти из «Ромы» в «Ювентус»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло рассматривает вариант с переходом в «Ювентус». Клубы уже обсуждали возможный переход футболиста, сообщает Goal.

«Бьянконери» готовы включить в сделку одного из своих игроков. Если это не устроит римлян, туринцы предложат аренду 22-летнего итальянца с обязательством выкупа.

В прошедшем сезоне Дзаньоло забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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В окружении Ди Марии подтвердили, что обсуждают финальные детали сделки с «Ювентусом»
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