Дзаньоло готов перейти из «Ромы» в «Ювентус»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло рассматривает вариант с переходом в «Ювентус». Клубы уже обсуждали возможный переход футболиста, сообщает Goal.

«Бьянконери» готовы включить в сделку одного из своих игроков. Если это не устроит римлян, туринцы предложат аренду 22-летнего итальянца с обязательством выкупа.

В прошедшем сезоне Дзаньоло забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.