Дзаньоло дал согласие на переход в «Галатасарай» из «Ромы»

Полузащитник Николо Дзаньоло дал согласие на переход в «Галатасарай», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Теперь клубы обсуждают сумма трансфера, которая должна составить около 22 миллионов евро без учета бонусов.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб предлагает 23-летнему игроку контракт до 2027 года. Зарплата Дзаньоло может составить 3 миллиона евро за сезон.

Действующее соглашение итальянца с римлянами рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.