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Дзанетти считает, что «Интер» заслужил победу в чемпионате Италии

05:21

Экс-капитан «Интера» Хавьер Дзанетти верит, что команда станет чемпионом Италии. Черно-синие после 33 туров лидируют в турнирной таблице.

«Осталось последнее усилие. В прошлом году мы были очень близки. Надеюсь, на этот раз победа произойдет, Конте и игроки заслуживают этого за те усилия, которые приложили в трудный из-за пандемии год», — цитирует Дзанетти TyC Sports.

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