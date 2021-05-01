Дзанетти считает, что «Интер» заслужил победу в чемпионате Италии
Экс-капитан «Интера» Хавьер Дзанетти верит, что команда станет чемпионом Италии. Черно-синие после 33 туров лидируют в турнирной таблице.
«Осталось последнее усилие. В прошлом году мы были очень близки. Надеюсь, на этот раз победа произойдет, Конте и игроки заслуживают этого за те усилия, которые приложили в трудный из-за пандемии год», — цитирует Дзанетти TyC Sports.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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