Дзампарини снова купил "Палермо". Он продал клуб в декабре

Итальянский бизнесмен Маурицио Дзампарини стал валдельцем "Палермо", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Формально владельцем клуба стала Даниэла Ди Анджели, которая является давним партнером Дзампарини по бизнесу.

В декабре Дзампарини продал клуб компании Sport Capital за 10 евро. Американцы спустя два месяца решили выставить "Палермо" на продажу. Новым-старым владельцам также достанутся все долги команды, о реструктуризации которых будут проведены дополнительные переговоры.

Дзампарини владеет "Палермо" с 2002 года. В этом сезоне команда выступает в серии Б. После 22-х туров команда идет второй в турнирной таблице.