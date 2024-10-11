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Дюмфрис рассчитывает подписать новый контракт с «Интером»

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Полузащитник «Интера» Дензел Дюмфрис заявил, что намерен подписать новый контракт с клубом.

«Я надеюсь заключить новое соглашение. Я сосредоточен на том, чтобы больше играть в ближайшие месяцы и сделать все возможное для клуба», — приводит слова Дюмфриса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Дюмфрис выступает за «нерадзурри» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел семь матчей, отметившись одним забитым мячом.

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