Дюмфрис рассчитывает подписать новый контракт с «Интером»
Полузащитник «Интера» Дензел Дюмфрис заявил, что намерен подписать новый контракт с клубом.
«Я надеюсь заключить новое соглашение. Я сосредоточен на том, чтобы больше играть в ближайшие месяцы и сделать все возможное для клуба», — приводит слова Дюмфриса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
Дюмфрис выступает за «нерадзурри» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел семь матчей, отметившись одним забитым мячом.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|7
|5
|1
|1
|14-5
|16
|
2
|Интер
|7
|4
|2
|1
|16-9
|14
|
3
|Удинезе
|7
|4
|1
|2
|10-10
|13
|
4
|Ювентус
|7
|3
|4
|0
|10-1
|13
|
5
|Лацио
|7
|4
|1
|2
|14-11
|13
|
6
|Милан
|7
|3
|2
|2
|15-9
|11
|
7
|Торино
|7
|3
|2
|2
|12-11
|11
|
8
|Эмполи
|7
|2
|4
|1
|6-4
|10
|
9
|Аталанта
|7
|3
|1
|3
|16-13
|10
|
10
|Фиорентина
|7
|2
|4
|1
|9-8
|10
|
11
|Рома
|7
|2
|4
|1
|8-5
|10
|
12
|Верона
|7
|3
|0
|4
|12-12
|9
|
13
|Болонья
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
14
|Комо
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
15
|Кальяри
|7
|1
|3
|3
|5-11
|6
|
16
|Парма
|7
|1
|3
|3
|10-12
|6
|
17
|Лечче
|7
|1
|2
|4
|3-12
|5
|
18
|Дженоа
|7
|1
|2
|4
|5-15
|5
|
19
|Монца
|7
|0
|4
|3
|5-9
|4
|
20
|Венеция
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
|19.10
|16:00
|
Комо – Парма
|- : -
|19.10
|16:00
|
Дженоа – Болонья
|- : -
|19.10
|19:00
|
Милан – Удинезе
|- : -
|19.10
|21:45
|
Ювентус – Лацио
|- : -
|20.10
|13:30
|
Эмполи – Наполи
|- : -
|20.10
|16:00
|
Лечче – Фиорентина
|- : -
|20.10
|16:00
|
Венеция – Аталанта
|- : -
|20.10
|19:00
|
Кальяри – Торино
|- : -
|20.10
|21:45
|
Рома – Интер
|- : -
|21.10
|21:45
|
Верона – Монца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|7
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|5
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|6
|1
|1
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