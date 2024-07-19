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Дюмфрис продлит контракт с «Интером» до 2028 года

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис близок к продлению контракта с командой, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летний голландец подпишет новое соглашение до лета 2028 года с зарплатой в 4 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Дюмфрис провел 36 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

ФК Интер (Интернационале)
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