Дюмфрис продлит контракт с «Интером» до 2028 года

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис близок к продлению контракта с командой, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летний голландец подпишет новое соглашение до лета 2028 года с зарплатой в 4 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Дюмфрис провел 36 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.