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Новости   //    Футбол   //    Италия

Два игрока «Торино» заболели коронавирусом

19:34
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Два игрока «Торино» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

При этом имена заболевших не называются. Отмечается, что оба футболиста вернулись в расположение команды из национальных сборных.

Ранее стало известно, что коронавирусом болен главный тренер команды Марко Джампаоло.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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