Два игрока «Наполи» были помещены на карантин
Защитник «Наполи» Кевин Малькюи и нападающий команды Андреа Петанья были помещены на домашний карантин по возвращении с рождественских каникул. Оба вступили в контакт с людьми, которые заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.
Матч 20-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи» может быть перенесен из-за возросшего числа заражений коронавирусом среди представителей серии А.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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