Два игрока «Милана» заразились коронавирусом перед игрой с «Ювентусом»
15:43
Полузащитник «Милана» Раде Крунич и нападающий команды Анте Ребич заразились коронавирусом, информирует сайт клуба.
Оба игрока ушли на самоизоляцию. Сроки выздоровления неизвестны.
Ребич в этом сезоне провел 14 матчей и забил один мяч. У Крунича 20 матчей и 1 гол.
Сегодня «Милан» проведет матч 16-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
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