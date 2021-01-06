Два игрока «Милана» заразились коронавирусом перед игрой с «Ювентусом»

Полузащитник «Милана» Раде Крунич и нападающий команды Анте Ребич заразились коронавирусом, информирует сайт клуба.

Оба игрока ушли на самоизоляцию. Сроки выздоровления неизвестны.

Ребич в этом сезоне провел 14 матчей и забил один мяч. У Крунича 20 матчей и 1 гол.

Сегодня «Милан» проведет матч 16-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.