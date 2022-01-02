Два футболиста «Ромы» заразились коронавирусом перед матчем с «Миланом»
Два футболиста «Ромы» заразились коронавирусом перед игрой 20-го тура чемпионата Италии против «Милана», сообщает пресс-служба римлян.
Имена заболевших не уточняются, оба игрока были вакцинированы. Сейчас они находятся на самоизоляции в соответствии с протоколом безопасности.
January 2, 2022
Матч «Милан» — «Рома» состоится 6 января, начало встречи — в 20.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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